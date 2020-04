Coronavirus/ processati altri 14 tamponi, fermi a 257 i casi positivi in Molise

Dal primo bollettino Asrem della giornata di oggi, lunedì 13 aprile, non sono stati registrati nuovi casi positivi al Covid 19 rispetto alla giornata di ieri. Il numero dei contagiati resta fermo a quota 257. I tamponi processati sono 2486 di cui 2215 negativi.

Il bollettino aggiornato:

Sono 2486 i tamponi processati in regione, di cui 2229 con esito negativo.

• 257 sono i tamponi positivi: 193 nella provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia e 14 di persone di fuori regione

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 24: di cui 21 in Malattie Infettive, 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia)

• 195 i pazienti positivi isolati: in isolamento domiciliare perchè asintomatici (170) Clinicamente guariti 25

• 15 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (12 della provincia di Campobasso e 3 di altre regioni)

• 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

391 le persone in isolamento e 26 in sorveglianza

15 i pazienti positivi deceduti ( 12 della provincia di Campobasso , 2 della provincia di Isernia e 1 di altra regione)

I casi di contagio nei comuni molisani:

Agnone (IS) 9

Baranello 10

Belmonte del Sannio (IS) 15

Bojano 2

Campobasso 80

Campochiaro 4

Campolieto 2

Campomarino 1

Carovilli (IS) 2

Castelpetroso (IS) 2

Castropignano 1

Cercemaggiore 27

Ferrazzano 3

Filignano (IS) 4

Forlì del Sannio (IS) 1

Isernia 7

Jelsi 1

Larino 1

Mirabello 2

Montagano 3

Montenero di Bisaccia 11

Monteroduni (IS) 1

Petacciato 2

Petrella Tifernina 1

Poggio Sannita (IS) 3

Pozzilli (IS) 5

Riccia 7

Ripalimosani 2

Roccamandolfi 1

San Giuliano del Sannio 1

Santa Croce di Magliano 1

Scapoli (IS) 1

Termoli 26

Toro 2

Ururi 2

Venafro (IS) 4