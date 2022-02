Sono aperte le iscrizioni ai corsi Alimentaristi – “Ex libretto sanitario”:

-BASE della durata di 6 ore ( valido per cinque anni)

-SPECIFICO della durata di 6 ore (valido per cinque anni)

-AGGIORNAMENTO della durata di 3 ore ( valido per 3 anni)

I corsi si svolgeranno in modalità on line e/o in presenza.

Per maggiori informazioni e/o iscrizioni si prega di contattare la segreteria al numero: 0874/418684