Coronavirus/ Il bollettino delle ultime 24 ore: 21 nuovi positivi, 19 guariti

Coronavirus, forte aumento, purtroppo nei contagi in Molise. Dal bollettino odierno dell’Asrem, non si registrano decessi. Ma si registrano ben 21 nuovi casi su 447 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi del 4,6%.

Non si registrano trasferimenti, né nuovi ricoveri e nemmeno dimessi. Restano 9 i pazienti ricoverati al Cardarelli, uno in terapia intensiva e 8 in malattie infettive.

I nuovi positivi (21) sono: 1 Bojano, 5 Campobasso, 1 Fossalto, 2 Frosolone, 1 Palata, 3 Riccia, 1 Rionero Sannitico, 1 Rotello, 1 Santa Croce di Magliano, 1 Sesto Campano, 2 Termoli, 2 Venafro

I guariti oggi sono 19 e il numero degli attualmente positivi sale a 192, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.174.

I guariti totali sono 13.474, i decessi 494. In isolamento si trovano 2.217 cittadini.