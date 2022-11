Giornata triste sul fronte della lotta al Covid in Molise: purtroppo si registra un decesso: non ce l’ha fatta un 86enne di Agnone. I ricoverati totali restano 7, dei quali 5 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 86 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 716 tamponi processati. I nuovi guariti sono 171.

I Comuni con il naggior numero di nuovi casi: Campobasso 21, Termoli 16.