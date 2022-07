Coronavirus, giornata nera: un nuovo decesso al Cardarelli e nessun guarito nelle 24 ore

Giornata nera sul fronte dell’emergenza a coronavirus in Molise. Si registra un decesso: un uomo di 58 anni di Guardiaregia ricoverato in Malattie Infettive e Tropicali.

I morti totali in Molise per Covid salgono purtroppo a 647. Un nuovo ricovero in Malattie Infettive e Tropicali con un paziente di Isernia, a fronte di due dimissioni dallo stesso reparto di due pazienti di Campobasso. I ricoverati sono 17, tutti nel reparto di Malattie Infettive. Sono 348 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2336 tamponi processati, per una percentuale di positivi che si attesta al 14,89% e nessun guarito.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 79, Campomarino 14, Isernia 17, Termoli 50, Venafro 17.