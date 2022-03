Coronavirus, giornata nera: ancora un decesso al Cardarelli

Ancora una giornata nera sul fronte della lotta al coronavirus in Molise. Si registra un decesso: non ce l’ha fatta un uomo di 85 anni di Guardialfiera che era ricoverato in Malattie Infettive. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 587.

Oggi si registrano 416 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2479 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 17%. Oggi si registrano 491 guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi positivi: Campobasso 86, Campodipietra 12, Campomarino 13,Isernia 26, Jelsi 11, Larino 15, Trermoli 68.