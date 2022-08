Coronavirus, giornata nera: ancora un decesso al Cardarelli

Purtroppo tornano notizie tristi sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Si registra un nuovo decesso: si tratta di un 66enne di Mafalda ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 656.

I ricoverati totali restano 21, di cui 20 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 209 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 775 tamponi processati e si registrano 64 guariti

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 42, Isernia 10, Termoli 19.