Coronavirus, giornata di ‘tregua’: 1 ricovero ed 1 dimesso, 423 nuovi positivi e 520 guariti

Potrebbe esser considerata una giornata di tregua nella battaglia contro il Covid in Molise, perché per la prima volta dopo alcuni giorni non si registrano decessi.

C’è nuovo ricovero: un paziente di Sesto Campano e c’è un dimesso, un paziente di Sant’Elia a Pianisi.

I ricoverati totali restano 45, di cui 26 in Malattie Infettive, 14 nel reparto “Anziano fragile” e 5 in Terapia Intensiva.

Sono 423 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 3670 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta all’11,5%.

Si registrano 520 guariti nelle 24 ore. I Comuni con il maggior numero di nuovi positivi: Campobasso 73, Campomarino 11, Cercemaggiore 10, Guglionesi 10, Isernia 19, Larino 14, Montenero di Bisaccia 15, Riccia 10, Termoli 88, Venafro 10.