Coronavirus, due nuovi ricoveri ed un dimesso al Cardarelli nelle 24 ore

E’ un quadro stabile, quello del contagio da coronavirus in Molise, con numeri purtroppo non rassicuranti, però nelle ultime 24 ore non si registrano decessi. Sono 2 i nuovi ricoveri: pazienti di Termoli e Roccavivara, ma per fortuna c’è un dimesso, un paziente di Castelpetroso.

I ricoverati totali sono 34, di cui 20 in Malattie Infettive, 13 nel reparto “Anziano Fragile” e 1 in Terapia Intensiva. Sono 318 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1596 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 20%.

Oggi si registrano 114 guariti , I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Bojano 14, Campobasso 62, Isernia 31, Petacciato 13, Termoli 56.