Coronavirus, ancora un decesso e tre ricoveri al Cardarelli

Purtroppo non accenna a migliorare la situazione dell’epidemia da coronavirus in Molise.

Nelle ultime 24 ore si registra il decesso di una donna di 84 anni di Isernia ricoverata nel reparto Anziano Fragile. Ci sono tre nuovi ricoveri sempre nello stesso reparto: 1 di Morrone, 1 di Acquaviva Collecroce e 1 di Petacciato. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 571.

I guariti nella giornata di oggi sono 530.I ricoverati sono 31, di cui 12 in Malattie Infettive, 16 nel reparto “Anziano Fragile” e 3 in Terapia Intensiva. Oggi si registrano 325 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2417 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 13,44%.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 81, Isernia 25, Riccia 11, S.Martino in Pensilis 12, Termoli 40, Trivento16, Vinchiaturo 14.