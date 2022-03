Il campione olimpico Marcell Jacobs testimonial del pastificio ‘La Molisana’

Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100, testimonial del pastificio ‘La Molisana’.

Questa mattina a Roma la firma del contratto che lo legherà per tre anni alla storica azienda di Campobasso che produce pasta dal 1912.

Jacobs sarà ambasciatore del marchio in tutto il mondo. “Quella con Marcell non è una mera sponsorizzazione commerciale – ha detto l’ad de ‘La Molisana’, Giuseppe Ferro – è un rapporto nato spontaneamente perché lui mangia pasta integrale ‘La Molisana’ da sempre. E’ dunque la naturale conclusione del rapporto tra il campione olimpico e la nostra pasta”. “Ho deciso di unire il mio nome alla Molisana – le parole di Jacobs – non solo come amante della buona pasta, ma perché questa azienda rappresenta un’autentica eccellenza italiana”.

I successi del campione sono noti, le immagini del doppio Oro di Tokyo, 100 metri e staffetta 4×100, hanno fatto il giro del mondo. Lo scorso weekend ad Ancona ha confermato l’oro nei 60 metri ed ha detto: “Bello vincere a casa!”.