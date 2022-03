Coronavirus, ancora un decesso e due ricoveri al Cardarelli nelle 24 ore

Sempre difficile la situazione dell’epidemia da coronavirus in Molise. Nelle ultime 24 ore si registra un decesso: non ce l’ha fatta una donna di 85 anni di Colletorto che era ricoverata nel reparto Anziano Fragile

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 573. Si registrano altri 2 nuovi ricoveri: pazienti di Isernia e Montenero di Bisaccia, ma anche un dimesso: pertanto i pazienti sono 29, di cui 11 in Malattie Infettive, 16 nel reparto “Anziano Fragile” e 2 in Terapia Intensiva.

Sono 290 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2.154 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 13,44%. I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 66, Isernia 32, Larino 11, S. Martino in Pensilis 11, Termoli 37,Venafro 12.