Coronavirus, Ancora un decesso al Cardarelli, quattro i nuovi ricoveri

Ancora una giornata nera sul fronte della battaglia contro il coronavirus in Molise. Si registra 1 decesso: non ce l’ha fatta un uomo di 77 anni di Termoli che era ricoverato nel reparto “Anziano Fragile”. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 598.

Sono quattro i nuovi ricoveri: pazienti di Belmonte del Sannio, Lesina, Campobasso e Gildone; salgono a 28 i ricoverati, di cui 19 in Malattie Infettive e 9 nel reparto “Anziano Fragile”.

Oggi si registrano 358 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 816 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 43,8%. Oggi si registrano 698 guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi positivi: Campobasso 104, Isernia 19, Ripalimosani 10, S.Croce di Magliano 17, Termoli 34 e Baranello 10.