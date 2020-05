Coronavirus aggiornamento/ oggi +2 positivi e nuovi ricoveri

Sono 441 i tamponi processati e due sono risultati positivi, uno di Termoli e uno di Guglionesi. La buona notizia è che i guariti sono 10.

E’ stato ricoverato al reparto di Malattie Infettive al Cardarelli di Campobasso un cittadino di Termoli, uno dei due positivi di oggi, che sarebbe risultato positivo al Covid-19. L’uomo lo scorso 30 aprile avrebbe partecipato al funerale di Campobasso, sottoposto al tampone sarebbe risultato positivo. I medici del San Timoteo di Termoli lo hanno trasferito con tutte le precauzioni del caso al Cardarelli di Campobasso. L ’Asrem dovrà avviare una indagine per ricostruire la catena di contatti dell’uomo.

Il bollettino aggiornato:

Sono 10451 i tamponi processati in regione, di cui 10042 con esito negativo.

• 411 sono i tamponi positivi totali : 335 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 di persone di fuori regione

–attualmente positivi 216 ( 186 in Provincia di Campobasso, 25 in quella di Isernia, 5 di altre regioni)

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 13 di cui 11 in Malattie Infettive, (9 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia), 2 in Terapia Intensiva

• 244 i pazienti positivi isolati: in isolamento domiciliare perchè asintomatici (203) Clinicamente guariti 21

• 152 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (114 della provincia di Campobasso, 26 della Provincia di Isernia e 12 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

Visite a domicilio dei positivi da parte delle USCA n. 303 ( 177 Bojano , 29 Larino, 97 Venafro)

418 le persone in isolamento e 4 in sorveglianza

22 i pazienti positivi deceduti ( 14 della provincia di Campobasso , 3 della provincia di Isernia e 1 di altra regione)