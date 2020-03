Coronavirus/ Aggiornamento in Molise: al momento non si registrano altri casi di contagio

Al momento non si registrano nuovi casi di contagio in Molise. Il bollettino resta quello emanato ieri: tamponi positivi al momento sono 64: 53 nella provincia di Campobasso, 4 in quella di Isernia e 7 di persone di fuori regione. Si attendono gli esiti di tamponi che si stanno processando in queste ore. Per cui la situazione potrebbe cambiare.

Per quanto riguarda i ricoverati sono 22: di cui 15 sono in Malattie Infettive (tutti della provincia di Campobasso), 7 sono in Terapia Intensiva (4 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 2 di Bergamo)

• Sono 28 i pazienti in isolamento domiciliare perchè asintomatici (21)

ci sono inoltre 250 persone in isolamento e 156 in sorveglianza attiva

9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni)

7 i pazienti finora deceduti con Coronavirus (5 della provincia di Campobasso, 1 di Isernia e 1 di altra regione).