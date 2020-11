Coronavirus aggiornamento/ altri 102 positivi e 4 ricoveri

Anche oggi record di vi tagi in Molise, su 701 tamponi processati 102 le positività accertate. Sempre bella giornata di oggi si registrano 4 ricoveri a Mattie Infettive del Cardarelli.

I positivi: 8 Agnone, 9 Bojano, 1 Busso, 11 Campobasso, 1 Campochiaro, 1 Campomarino, 1 Cantalupo del Sannio, 4 Carovilli, 1 Capracotta, 1 Carpinone, 2 Castelpetroso, 1 Cercepiccola, 1 Civitanova del Sannio, 3 Colletorto, 1 Duronia, 15 Isernia, 2 Mirabello Sannitico, 1 Mranda, 3 Montaquila, 4 Montenero Val Cocchiara, 2 Monteroduni, 1 Pagani(SA), 1 Palata, 1 Petacciato, 1 Pettoranello, 1 Riccia, 3 Ripalimosani, 2 Rocccasicura, 1 Roma, 3 San Paolo Matese, 1 Sant’Agapito, 1 Sant’Elia a Pianisi, 5 Sesto Campano, 3 Termoli, 1 Trivento, 1 Vastogirardi, 3 Venafro.

Il bollettino aggiornato:

60969 i tamponi eseguiti di cui 54760 negativi. 4313 i tamponi di controllo

–attualmente positivi 1168 (530 in Provincia di Campobasso, 633 in in quella di Isernia, 1 di altre regioni)

– 1897 sono i tamponi positivi dall’inizio della pandemia (1104 nella provincia di Campobasso, 766 in quella di Isernia e 23 di altre regioni)

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 27 di cui 22 in Malattie Infettive e 5 in Terapia Intensiva

-1124 i pazienti positivi asintomatici in isolamento domiciliari

–689 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (552 della provincia di Campobasso, 117 della Provincia di Isernia e 2 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

Visite a domicilio dei positivi da parte delle 945 ( 375 Bojano , 254 Larino, 316 Venafro)

–40 i pazienti positivi deceduti

-1062 le persone in isolamento e 0 in sorveglianza