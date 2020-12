Coronavirus aggiornamento/ 36 positivi e 2 decessi

Soni stati processati 658 tamponi e 36 sono le positività al Covid 19. Oggi anche 2 decessi un 90enne di Termoli e un 93enne di Campodipietra.

Il bollettino aggiornato:

90383 i tamponi eseguiti di cui 77623 negativi. 7471 i tamponi di controllo

–attualmente positivi 2774 (1649 in Provincia di Campobasso, 1111 in in quella di Isernia, 14 di altre regioni)

– 5286 sono i tamponi positivi dall’inizio della pandemia ( 3315 nella provincia di Campobasso, 1923 in quella di Isernia e 48 di altre regioni)

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 66 di cui 56 in Malattie Infettive e 10 in Terapia Intensiva

-2675 I pazienti positivi asintomatici in isolamento domiciliari

–2377 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (1588 della provincia di Campobasso, 763 della Provincia di Isernia e 26 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

– Visite a domicilio dei positivi da parte delle 1840 ( 577 Bojano , 433 Larino, 478 Venafro)

–135 I pazienti positivi deceduti

-3744 le persone in isolamento