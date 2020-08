Coronavirus aggiornamento/ due positivi nel cluster venezuelano

Due persone sono risultate positive su 83 tamponi processati dall’Azienda sanitaria regionale nelle ultime 24 ore, si tratta di due persone appartenenti al cluster venezuelano.

Sono 27070 tamponi processati in regione ( 1151 di controllo) , di cui 25442 con esito negativo.

• 477 sono i tamponi positivi totali dall’inizio della pandemia: 390 nella provincia di Campobasso, 62 in quella di Isernia e 20 di persone di fuori regione.

–attualmente positivi 33(26 in Provincia di Campobasso, 7 in quella di Isernia, 0 di altre regioni)

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 1 di cui 1 in Malattie Infettive e 0 in Terapia Intensiva



• 26 i pazienti positivi asintomatici in isolamento domiciliare

• 421 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (347 della provincia di Campobasso, 54 della Provincia di Isernia e 18 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

Visite a domicilio dei positivi da parte delle 525 ( 278 Bojano , 107 Larino, 140 Venafro)

83 le persone in isolamento e 116 in sorveglianza

23 i pazienti positivi deceduti