Coronavirus aggiornamenti/ 17esima vittima da covid 19 in regione

Durante la notte sono stati processati altri 173 tamponi, e nessuno è risultato positivo al Covid 119.

Purtroppo si registra la 17esima vittima in regione, si tratta di una anziana di 95 anni di Cercemaggiore che si trovava ricoverata all’interno della Rsa adibita a centro Covid di Venafro.

Il bollettino aggiornato:

Sono 3482 i tamponi processati in regione, di cui 3203 con esito negativo.

• 279 sono i tamponi positivi: 211 nella provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia e 18 di persone di fuori regione

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 24: di cui 20 in Malattie Infettive, 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia)

• 212 i pazienti positivi isolati: in isolamento domiciliare perchè asintomatici (185) Clinicamente guariti 27

• 20 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (14 della provincia di Campobasso, 1 della Provincia di Isernia e 5 di altre regioni)

• 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

412 le persone in isolamento e 17 in sorveglianza

17 i pazienti positivi deceduti ( 13 della provincia di Campobasso , 3 della provincia di Isernia e 1 di altra regione)

I casi di contagio nei comuni molisani:

Agnone (IS) 9

Baranello 10

Belmonte del Sannio (IS) 14

Bojano 2

Campobasso 87

Campochiaro 4

Campolieto 3

Campomarino 1

Carovilli (IS) 2

Castelpetroso (IS) 2

Castropignano 1

Cercemaggiore 31

Ferrazzano 3

Filignano (IS) 4

Forlì del Sannio (IS) 1

Isernia 8

Jelsi 1

Larino 4

Mirabello 2

Montagano 3

Montenero di Bisaccia 11

Monteroduni (IS) 1

Petacciato 2

Petrella Tifernina 1

Poggio Sannita (IS) 3

Pozzilli (IS) 5

Riccia 7

Ripalimosani 2

Roccamandolfi 1

San Giuliano del Sannio 1

Santa Croce di Magliano 1

Scapoli (IS) 1

Termoli 32

Toro 2

Ururi 2

Venafro (IS) 4

Vinchiaturo 1