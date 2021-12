Coronavirus, 7 nuovi positivi e 9 guariti, ma ci sono due ricoveri al Cardarelli

Desta preoccupazione il peggiorare della situazione dei ricoveri da Covid in Molise. Aumentano i ricoverati ed è stata individuata in regione la temuta variante Omicron .

Dal bollettino dell’Asrem delle ultime 24 ore, non si registrano decessi: i morti totali per Covid in Molise sono 508.

Non si registrano trasferimenti, ma ci sono due nuovi ricoveri: un paziente di Campobasso e uno di Ururi si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Non ci sono dimessi e pertanto i ricoverati totali salgono a 11, di cui 9 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 7 nuovi casi su 318 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 2,2%.

I nuovi casi sono: 1 Agnone, 1 Bojano, 3 Campobasso, 1 Ripalimosani, 1 Termoli.

I guariti nelle 24 ore sono 9 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 251, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.511

I guariti totali sono 14.738. In isolamento si trovano 2.373 cittadini.