Coronavirus, 40 nuovi positivi e 12 guariti: ma ci sono altri due ricoveri al Cardarelli

Ancora una giornata nera sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Brutte notizie dal Cardarelli dove ci sono due nuovi ricoveri: un paziente di Isernia e uno di Monteroduni. Per fortuna non si registrano decessi: i morti totali per Covid in Molise sono 503. C’è un dimesso e pertanto i ricoverati totali salgono a 11, di cui 10 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 40 nuovi casi su 646 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi del 6,1%.

I nuovi positivi sono: 1 Bonefro, 2 Campobasso, 3 Campomarino 1 Carpinone, 1 Colli al Volturno, 11 Guglionesi, 8 Isernia, 1 Macchiagodena, 2 Montorio nei Frentani, 3 Pesche, 3 Santa Maria del Molise, 4 Termoli

I guariti di giornata sono 12 e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 387, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.125.

I guariti totali sono 14.221,. In isolamento si trovano 2.531 cittadini.