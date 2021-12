Coronavirus, 23 nuovi positivi, un trasferito in malattie infettive e un dimesso al Cardarelli

Situazione stabile, ma contagio alto in Molise. Il bollettino odierno dell’Asrem, dice che non si registrano decessi nelle 24 ore. I morti totali per Covid in Molise, sono 507.

Un paziente di Isernia che era ricoverato in Malattie Infettive si è aggravato ed è stato trasferito in Terapia Intensiva, mentre non si registrano nuovi ricoveri. Un paziente di Montorio nei Frentani ha superato la malattia ed è stato dimesso.

Oggi si registrano 23 nuovi casi su 667 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che sale al 3,4%.

I nuovi positivi sono:1 Campobasso, 1 Castellino del Biferno, 1 Fornelli, 3 Guglionesi, 2 Isernia, 2 Montenero di Bisaccia, 1 Monteroduni, 2 Morrone del Sannio, 1 Portocannone, 5 Ripabottoni, 2 Sesto Campano, 2 Termoli.