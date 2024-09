Congratulazioni alla neo dottoressa Nicole Ferrara

Nicole Ferrara ha conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano la laurea in Economia e Gestione Aziendale presentando una tesi dal titolo ‘Circular Economy nel settore Fashion: il ruolo dell’innovazione tecnologica per una rivoluzione sostenibile’. Nel suo elaborato descrive il passaggio dal modello economico lineare a quello circolare, con particolare analisi del settore moda, spiegando le principali opportunità e le sfide legate a questa transizione con un approfondimento sul ruolo dell’innovazione tecnologica e sul caso YOOX-EON. Impegno costanza e dedizione sono state sempre le sue caratteristiche, la passione per l’economia e le doti manageriali la guideranno nelle aree specialistiche del management con l’augurio che possa presto realizzare tutti i suoi sogni.

Alla neo Dottoressa gli auguri speciali della mamma Katia, dei parenti e degli amici.