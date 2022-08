Conclusi senza intoppi i lavori del Comune di Campobasso per il contenimento della frana di c.da Macchie

“Sono stati ultimati i lavori predisposti dal Comune di Campobasso lungo il tratto stradale di c.da Macchie, ripristinando così le condizioni di sicurezza per il transito veicolare e realizzando la regimentazione delle acque superficiali, la bonifica delle parti dissestate, la ricostituzione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, l’installazione di barriere di sicurezza, la segnaletica stradale e la piantumazione a valle di diversi alberi.”

Lo ha fatto sapere l’assessore ai lavori Pubblici del Comune di Campobasso, Giuseppe Amorosa, che ha anche voluto sottolineare come gli interventi sono siano stati realizzati celermente, così come era stato previsto dall’Amministrazione Comunale, il cui RUP è stato il geom. Angelo Di Soccio, grazie anche alla puntualità dell’impresa esecutrice dei lavori.

Con la riapertura prevista già da quest’oggi, mercoledì 3 agosto, della strada dove sono stati realizzati i lavori, gli autobus di città possono così ritornare a percorrere l’intero tratto messo finalmente in sicurezza.

I principali lavori eseguiti per il contenimento della frana di c.da Macchie, dopo che il Comune di Campobasso era stato in grado di ottenere, con Decreto Interministeriale, un apposito finanziamento di 400.000,00 euro, hanno riguardato la realizzazione di paratia composta da n.46 pali trivellati per una estensione completa di circa 56,60 metri e realizzazione di una trave in ca di collegamento in testa alla paratia dei pali. Inoltre, si è proceduto all’adeguamento delle cunette e delle banchine, pulizia tombini e risagomatura imbocco a monte e scarico a valle, al risanamento di tratti stradali sconnessi, mediante scarificazione, ricarico con pietrisco stabilizzato e stesura di conglomerato bituminoso.