Comunali Campobasso/ I candidati più votati ( dati ufficiosi)

Anche in questo caso, finchè non si sbloccherà tutta la situazione, e considerando che mancano ancora i dati della sezione n.9, usando il condizionale iniziano a circolare le preferenze dei consiglieri, che dovrebbero avere un seggio in consiglio comunale, in quanto i più votati, sempre a seconda del risultato finale.

Fratelli d’Italia: Giovanni Varra, Mario Annuario

Popolari per l’Italia: Salvatore Colagiovanni, Alessandro Pascale

Forza Italia: Nicola Cefaratti, Domenico Esposito

Noi Moderati: Gianluca Maroncelli

Unione di Centro: Giovanni Di Giorgio

Lega: Sandra Di Lucia

Partito Democratico: Giose Trivisonno, Bibiana Chierchia e Antonella Trivisonno

Movimento 5 Stelle: Luca Praitano, Simone Cretella

Alleanza Sinistra e Verdi: Mimmo Maio

Costruire Democrazia: Sabino Iafigliola, Angelo Marcheggiani, Adele Fraracci