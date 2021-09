Un 77enne, nella giornata di ieri, ha perso la vita dopo che si è ribaltato con il trattore che stava conducendo. L’incidente in contrada Vignole a Colle D’anchise. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, sul posto il 118 che non ha potuto far altro constatare l’avvenuto decesso del pensionato. Erano troppo gravi le ferite riportate, per l’agricoltore non c’è stato nulla da fare.