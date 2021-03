Un’auto, in territorio di Cercemaggiore, ieri sera è uscita fuori strada ed è finita in una scarpata.Due i feriti che sono stati trasportati in ospedale. Si tratta di marito e moglie, 52 e 48 anni, entrambi di Cercemaggiore.

Sul posto i carabinieri del Radiomobile di Bojano e quelli della stazione di Guardiaregia, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso e due ambulanze del 118.