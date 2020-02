Centro per la fotografia Vivian Maier organizza Il corso base di fotografia, rivolto a chi vuole imparare a fotografare partendo da zero o per chi vuole consolidare le proprie conoscenze dello strumento fotografico. Si forniranno le informazioni necessarie per utilizzare al meglio la propria fotocamera attraverso lezioni in classe e uscite fotografiche di gruppo.

Il fine di questo corso è rendere i partecipanti consapevoli di quanto stanno fotografando, sentendosi consapevoli dello scatto e della sua esecuzione: la fotografia non ammette alibi. Il secondo obiettivo del corso è la realizzazione di un piccolo portfolio da parte di ogni partecipante attraverso le foto che verranno realizzate sia durante le lezioni che nei vari “compitini” da fare a casa.

Il corso è strutturato in 9 incontri, 7 si svolgeranno il Sabato pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, 2 invece di mattina e della durata di 6 ore ciascuna, di Domenica o nei giorni festivi, quest’ultimi verranno concordati direttamente coi partecipanti. Orientativamente le lezioni partiranno il 21 Marzo 2020. Le iscrizioni per il raggiungimento del numero minimo scadranno il 14 Marzo 2020.

Nel caso il corso raggiunga il numero massimo, sarà possibile organizzare un secondo turno che si svolgerebbe sempre il Sabato, ma dalle 18:30 alle 20:30.

Tutti gli incontri saranno oltre che teorici, anche pratici, per cui oltre alla luce disponibile in sala posa, verrà sfruttata anche quella esterna, con esercizi pratici “sul campo”, ecco perché la scelta di un orario inusuale per un corso.

E’ importante che i partecipanti abbiano a disposizione una fotocamera digitale, reflex o mirrorless che sia, non i cellulari.



Gli argomenti del corso saranno:

– Breve storia della fotografia

– La macchina fotografica: tipologie, caratteristiche e suoi comandi principali

– L’esposizione: tempi, diaframmi, iso

– Gli obbiettivi fotografici

– Le caratteristiche della luce

– Temperatura di colore e bilanciamento del bianco

– Formato jpeg e raw

– Lightroom, panoramica sul software e suo uso essenziale

– La composizione fotografica

– Accessori utili

– I grandi fotografi: analisi delle opere di chi ha fatto la storia della fotografia

– Il ritratto fotografico in interni ed esterni, luce naturale, artificiale continua e flash

– Il paesaggio urbano e street photography



Alla fine delle lezioni verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Informiamo tutti gli studenti delle scuole medie superiori che con l’attestato di frequenza del corso si possono avere crediti formativi. La validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma”.



Per iscriversi bisogna compilare il modulo d’iscrizione e versare almeno metà della quota di partecipazione, che comprende il costo della tessera associativa valida per tutto l’anno 2020, l’iscrizione si può effettuare sia online richiedendo il modulo e il codice IBAN che di persona su Campobasso concordando un appuntamento. le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo.



Le lezioni si terranno a Campobasso in Corso Bucci, 28 presso lo studio del docente Paolo Cardone.



Il costo complessivo del corso base più la tessera associativa per tutto il 2020 (obbligatoria) è di 200 Euro.

Se, una volta effettuata l’iscrizione, si fosse impossibilitati a partecipare al corso è possibile ottenere il rimborso totale dell’anticipo versato (escluso il costo della tessera associativa) presentando (di persona, via mail o per telefono) disdetta entro cinque giorni dall’inizio del corso.

Nessun rimborso sarà dovuto per disdette pervenute dopo tale giorno.



Recupero lezioni: è possibile recuperare eventuali lezioni perse previo accordo col docente e a seconda della disponibilità.



Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni scriveteci:

facebook.com/centrofotografiavivianmaier

https://www.facebook.com/events/2482850561927886/[email protected]



Il docente:

Paolo Cardone è nato a Wilmington De. (USA) nel 1963, vive a Campobasso. Da sempre interessato alla fotografia, ex musicista e fotografo professionista dal 1992. Specializzatosi presso l’Istituto Gaudí di Lima in Sistema Zonale con Billy Hare, allievo di Minor White. Ha vinto numerosi concorsi fotografici e ricevuto menzioni speciali in Ricerca Personale e Foto Sociale ad Orvieto Fotografia. Ha esposto a Napoli, Roma, Firenze, San Benedetto del Tronto, Campobasso, Ravenna, Termoli, Viterbo, Rivoli (TO), Busto Arsizio, New York, Montreal.