Carceri Abruzzo e Molise, Merola (FP CGIL): preoccupati per variante omicron. Evitiamo rischio focolai

La situazione epidemiologica è sempre più preoccupante, nel nostro Paese ed in alcune carceri, visti i casi di positività accertate negli ultimi giorni – commenta Giuseppe Merola Coordinatore Regionale FP CGIL Abruzzo Molise/Comparto Funzioni Centrali (Ministeri e Sicurezza) –

Occorrerebbe effettuare continui screening e rafforzare le misure preventive, così da esautorare possibili cluster che già ebbero a verificarsi nelle scorse ondate – sostiene il sindacalista –

Seppur la significativa profilassi vaccinale, le carceri meritano una continua e scrupolosa attenzione, a tutela delle comunità penitenziarie e pubbliche, anche in considerazione di alcuni casi che stanno già interessando alcuni Istituti del distretto – continua Merola –

Non vi è alcun intento di destare disadorni allarmismi, ma giova opportunamente stare vigili per la situazione sanitaria generale di carceri e servizi afferenti.