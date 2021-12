Coronavirus/ Esplode il contagio in Molise: 434 nuovi positivi, 2 ricoverati e 2 dimessi

E’ un quadro a tinte fosche, quello dell’epdemia da Covid in Molise in questi ultimi giorni. Il bollettino della giornata odierna dell’Asrem registra 434 nuovi positivi e due ricoveri in ospedale (un cittadino di Termoli e uno di Bonefro), entrambi nel reparto di malattie infettive. Sono 2 i dimessi (uno di Bojano e uno di Cercemaggiore) dallo stesso reparto.

Sono 1760 i tamponi effettuati nella giornata odierna. Al Cardarelli ci sono 21 pazienti: 20 nel reparto di malattie infettive e 1 in terapia intensiva.

I nuovi positivi sono di : Agnone 90 Belmonte del Sannio 3 Bojano 12 Bonefro 10 Busso 1 Campobasso 65 Campomarino 10 Cantalupo nel Sannio 1 Casacalenda 5 Casalciprano 1 Castelpetroso 1 Castropignano 1 Cercemaggiore 2 Cerro al Volturno 1 Civitanova del Sannio 8 Colletorto 1 Colli al Volturno 1 Ferrazzano 12 Guardialfiera 4 Guglionesi 11 Isernia 35 Jelsi 1 Larino 4 Lupara 1 Macchia d’Isernia 1 Mirabello Sannitico 1 Miranda 1 Montaquila 1 Montecilfone 2 Montenero di Bisaccia 5 Monteroduni1 Oratino 1 Pesche 2 Pescopennataro 1 Petacciato 3 Pettoranello 1 Pietrabbondante 1 Pietracatella 1 Poggio Sannita 4 Riccia 4 Rionero Sannitico 1 Roccamandolfi 3 Rocchetta 1 Salcito 1 San Giacomo 3 San Giovanni in Galdo 1 San Martino in Pensilis 3 San Massimo 1 San Polo Matese 1 Santa Croce di Magliano 2 Santa Maria del Molise 4 Sant’Elia a Pianisi 1 Sepino 1 Sessano del Molise 2 Sesto Campano 1 Termoli 55 Toro 1 Trivento 1 Ururi 12 Venafro 14 Vinchiaturo 10.