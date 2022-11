Campobasso/ Teatro Savoia:’ Grease Il Musical’ raddoppia

Con il terzo sold out che segna una campagna abbonamenti di grande successo e di forte richiamo per il pubblico molisano, la Fondazione Molise Cultura è lieta di annunciare la seconda grande replica di “Grease, il musical” che entra a sorpresa nel cartellone del Teatro Savoia di Campobasso, con la doppia data prevista martedì 22 novembre alle ore 21.

Uno sforzo che vuole premiare l’entusiasmo dei più giovani verso uno spettacolo cult che accumuna intere generazioni cresciute nel mito cinematografico interpretato dalla grande Olivia Newton John e da John Travolta. Il musical dei musical che da 25 anni ammalia le platee di tutta Italia in arrivo a Campobasso.

Dopo lo straordinario successo di “Romeo e Giulietta” e de “Il Malato Immaginario” a Campobasso il 21 novembre e a grande richiesta il 22 novembre – il nuovo tour di Grease di Jim Jacobs e Warren Casey, il musical prodotto dalla Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, in 25 anni sui palcoscenici di ogni regione, con più di 1.800 repliche e quasi 2.000.000 spettatori a teatro nella scorsa stagione.

GREASE Il Musical è una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane, e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult intergenerazionale attuale ed è amatissimo. Una magia che si ripete ogni sera, una festa da condividere con amici e famiglie, senza riuscire a restare fermi sulle poltrone ma scatenarsi a ballare: un inno all’amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti dell’adolescenza, oltre che a un’epoca – gli anni ’50 – che oggi come allora rappresentano il simbolo di un mondo spensierato e di una fiducia incrollabile nel futuro. Tra il pubblico insieme ci sono almeno tre generazioni, ognuna innamorata di GREASE per un motivo differente: la nostalgia del mondo perfetto degli anni Cinquanta, i ricordi legati al film campione di incassi del 1978 con John Travolta e Olivia Newton-John e alle indimenticabili canzoni, l’immedesimazione in una storia d’amore senza tempo, tra ciuffi ribelli modellati con la brillantina, giubbotti di pelle e sbarazzine gonne a ruota. Anche nella stagione 2022/23 i protagonisti di GREASE Il Musical sono due giovani e talentuosi interpreti. Danny Zuko ha il volto di Simone Sassudelli e al suo fianco, nel ruolo di Sandy, Francesca Ciavaglia al suo primo ruolo da protagonista.

INFO/ www.fondazionecultura.eu