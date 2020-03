Campobasso/ sospensione dal 5 al 15 marzo di tutti gli appuntamenti previsti in città

L’Amministrazione Comunale di Campobasso, in seguito al nuovo Decreto, firmato in data 4 marzo dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, nel quale sono inserite misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, ha deciso di rinviare a data da destinarsi tutti gli eventi in programma in città, da oggi 5 marzo fino al 15 di marzo.

Il Decreto pubblicato ieri, infatti, prevede, su tutto il territorio nazionale, la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Per “M’illumino di Meno” confermato il consueto e simbolico spegnimento dell’illuminazione del Palazzo di Città e del Castello Monforte.

Si invitano associazioni e cittadini a collaborare nell’adottare le prescrizioni divulgate dal Decreto ministeriale.