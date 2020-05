Campobasso /Sfalcio erba e pulizia, divieto di sosta con rimozione forzata in viale XXIV Maggio

In vista dello sfalcio dell’ erba e pulizia , è stata emanata ordinanza di Polizia stradale per l’istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in viale XXIV Maggio dal numero civico 78 fino agli spazi verdi attività “Parati 4R” questi compresi, (lato dx salendo), e su tutta la stradina situata tra i palazzi e le aiuole che delimitano viale XXIV Maggio propriamente detta, per tutto il tratto interessato, il giorno 30.05.2020 dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

La ditta richiedente SEA provvederà a proprie cure e spese all’installazione di tutta la segnaletica mobile e quanto altro necessario, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità . Eventuali veicoli in sosta non autorizzati saranno rimossi a mezzo carro attrezzi.