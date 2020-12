Campobasso/Scompare il noto pediatra Sergio Zarrilli, città scioccata

Era un professionista noto e stimato, conosciuto non solo a Campobasso ma in tutta la Regione. Un malore improvviso lo ha portato via a 65 anni questa mattina a Campobasso. Sergio Zarrilli era persona conosciuta e rispettata che affiancava all’impegno professionale di pediatra anche una dimensione importante di socialità e solidarietà verso i deboli.

La redazione di informamolise esprime ai familiari i sensi del suo più profondo cordoglio per la prematura scomparsa di una persona di indiscusso valore.