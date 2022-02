Campobasso/ Piste ciclabili, partenza con polemiche

Primi lavori tra quelli previsti nel l maxi bando periferie, con riferimento al Comune di Campobasso; si realizzeranno delle piste ciclabili in zona periferica, che in verità non convincono tutti. L’area d’interesse riguarda Selva Piana, Via Tucci e Santa Maria de Foras. Due le contestazioni: il percorso ‘spezzettato’ e l’abbattimento di alcuni alberi. Nel primo caso la polemica ricorda altre piste ciclabili, quelle che ancora lasciano dei segni in città e che saranno ricordate più o meno per lo stesso motivo di disomogeneità, oltre che per il percorso a tratti in salita anche di un di un certo livello.

Dal Comune fanno sapere che il ‘problema alberi’ è marginale, perché si tratta di arbusti giovani’; immaginiamo che sarà prevista una piantumazione alternativa, casomai nei paraggi mentre il percorso ‘spezzettato’ non piace agli stessi amministratori.

Il bando riguarda la programmazione della Giunta Battista ed è stato ‘ereditato’ da quella attuale. Prendere o lasciare.