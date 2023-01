Campobasso/ Piano neve: ‘quasi’ buona la prima!

La prima nevicata dell’anno a Campobasso impone un primo rapido giudizio. La premessa è che c’è stato un elemento di ‘fortuna’ a favore dell’Amministrazione comunale, dato dal fatto che le precipitazioni meteo si sono abbattute sul territorio dal venerdì pomeriggio, permettendo di chiudere scuole e uffici il sabato e provvedere alla pulizia anche durante la ‘sosta’ domenicale. Detto questo le precipitazioni sono riprese nella notte tra domenica e lunedì, copiose; ma i mezzi spalaneve e spargisale, con vari viaggi, hanno permesso una pulizia strade che stamattina era evidente. Resta ancora una certa disparità di trattamento tra centro e periferia e ancor più nelle contrade; ma fa parte della programmazione generale praticamente in tutti i comuni perché non si riesce mai ad essere presenti con i mezzi ovunque e si privilegia le zone ad alta urbanizzazione e viene accettata a patto di non essere eccessiva.

Allora il piano neve ha funzionato? ‘Quasi’! Un problema è sorto perché uguale diligenza delle strade non si è usata per le aree di parcheggio, anche nel cuore della città; stamattina alla riapertura degli uffici molti automobilisti hanno dovuto accettare l’idea di non poter parcheggiare in zona e per loro è iniziata una infinita caccia al posto auto, risolta nel migliore dei casi allontanandosi di centinaia di metri dalla sede lavorativa.

Speriamo che si voglia risolvere questo problema, possibilmente in giornata, casomai utilizzando i ‘famosi’ bobcat, che meglio si prestano allo scopo essendo piccoli e maneggevoli.

Del resto sperare non costa nulla.

(s.m.)

foto di repertorio