Giochi matematici, la squadra della ‘Brigida’ stacca il pass per le finali di Cervia

Ci saranno anche i “Brigidini del π” alle finali nazionali della ‘Coppa Kangourou’, la

competizione matematica a squadre rivolta agli studenti delle Scuole secondarie di primo grado.



I talentuosi studenti dell’Istituto comprensivo di Termoli si sono fatti valere nel corso delle selezioni regionali che si sono svolte a Campobasso, inanellando una serie di risultati positivi che hanno portato i ‘magnifici 7’ ad aggiudicarsi un posto per l’ultima sfida, in programma a maggio.



Si tratta di un gruppo di sette alunni, come dicevamo, più due riserve: studenti di prima, seconda e terza, che frequentano il corso pomeridiano di “Matematica Potenziata”, un percorso previsto dall’offerta formativa della scuola di via Cina a cui si può scegliere di prendere parte.

Palpabile l’emozione tra i ragazzi alla notizia della qualificazione per le fasi finali, soprattutto per l’impegno di ognuno di loro nelle lezioni e durante gli allenamenti pomeridiani sotto la guida dei docenti di matematica, orgogliosi dei ragazzi che hanno dimostrato grande spirito di collaborazione (i componenti di ogni squadra infatti possono collaborare nella risoluzione dei quesiti assegnati) e capacità logiche e di ragionamento.



Insomma, un risultato che può solamente servire da input nella continuazione di un percorso di studio e apprendimento, con l’obiettivo di portare in alto il nome della Brigida alle finali di Cervia.