Campobasso/ Ordinanza di Polizia Stradale: Chiusura complanare di innesto direzione Roma – Napoli

La Polizia Locale di Campobasso emana ordinanza, per cui da lunedì 11 maggio 2020 e fino al completamento dei lavori nell’area interessata, sarà chiusura alla circolazione veicolare la complanare di innesto direzione Roma Napoli S.S. 712, all’altezza della rotatoria del Terminal bus e la predisposizione dell’apposita segnaletica verticale, prevista dal C.d.S., indicante il percorso alternativo stabilito con direzione Via Puglia e inversione alla rotatoria ivi posta con innesto sulla predetta S.S. 712 per direzione Roma Napoli.