Campobasso/ Non solo musica all’Auditorium con ‘Good morning blues’

Grande musica, ma non solo, a Campobasso. ‘Good morning blues’ è uno spettacolo in cui la musica e le parole si intrecciano a raccontare la storia, senza dimenticare il presente.

È lo stesso spirito del blues che, viaggiando nei suoi ricordi, offre spunti di riflessione su tematiche sempre attuali, apre le braccia al mondo donando la sua anima per raggiungere una consapevolezza interiore fatta di sogni, di gioie e di sofferenze che pian piano prendono forma attraverso i ricordi.

È la storia che insegna a vivere il presente, è un sentimento latente di libertà, è il senso che ciascuno di noi dà ai propri desideri, è la musica che unisce.

Lo spettacolo è a cura di Giacomo Cerio e Alessia D’Alessandro, con Celeste Caranci (armonica, voce), Giacomo Cerio (pianoforte), Luca Tozzi (chitarra), Tony Mansi (basso), Alberto Romano (batteria) e con Maria Teresa Spina e Michele Di Cillo, per la regia di Alessia D’Alessandro.

La manifestazione si terrà il 29 Maggio p.v. alle ore 21 presso l’Auditorium ex Gil di Via Milano nel capoluogo di regione.

Biglietti in prevendita online su LiveTicket oppure presso la Tabaccheria Picciano in Via Marconi a Campobasso.