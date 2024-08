Campobasso/ Muretto imbrattato davanti il ‘Pilla’: l’autore è un anziano

E’ giunta una soluzione, per fortuna rapida ma certamente a sorpresa, sul ‘caso’ del muretto imbrattato dinanzi l’Istituto ‘Pilla’ di Campobasso. La polizia avrebbe infatti prontamente identificato e denunciato l’autore del gesto insano; si tratterebbe di un anziano, residente della zona che avrebbe deciso di sporcare la seduta destinata ai ragazzi con olio motore e pece.

Un danno non di poco conto, ridimensionato solo grazie all’immediato intervento del personale della Sea. Le indagini sulla eventuale motivazione sono in corso, ma si ipotizza una insofferenza da parte del vandalo verso alcuni schiamazzi da parte di ragazzi appunto seduti su quel muretto nella centrale via Veneto nel capoluogo di regione.

Smontate, quindi, le polemiche che già proliferavano in rete, contro bande di adolescenti, che evidentemente questa volta non sono state all’origine del gesto, che, quindi, non è solo una bravata.