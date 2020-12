Campobasso, muore per un malore un 82enne, ex calciatore del Campobasso

Un 82enne all’improvviso si è accasciato a terra, mentre si trovava all’interno di un tabacchi, nel centro della città. Subito sono stati allertati i soccorsi ma quando sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso . L’uomo era molto conosciuto in città per essere un ex calciatore del Campobasso negli anni ’60. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della Polizia Locale ed è stato allertato il magistrato di turno. E’ probabile che il malore sia dovuto ad un infarto.