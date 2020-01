L’uomo di 78 anni , investito ieri mattina da un’auto in via G.B. Vico a Campobasso, nei pressi del terminal bus, non ce l’ha fatta . E’ morto al Cardarelli di Campobasso dove era ricoverato. Il conducente dell’auto si era fermato ed aveva prestato i primi soccorsi in attesa del 118. I rilievi dell’incidente affidati alla Polizia Locale, che dovrà anche formulare il capo d’imputazione a carico dell’autista.