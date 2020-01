ULTIM’ORA/ Roma, primi due casi accertati di coronavirus in Italia

Sale la preoccupazione per le infezioni da coronavirus; primi due casi accertati anche in Italia.

“Sono confermati due casi in italia di persone contagiate da coronavirus. Si tratta di due turisti cinesi”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro della salute Roberto Speranza.

Il premier ha annunciato anche che il traffico aereo da e per la Cina è stato chiuso. “Siamo il primo paese che adotta una misura cautelativa di questo genere”.

La stanza dove i due – in Italia da 10 giorni – soggiornavano nell’Hotel Palatino in via Cavour è stata sigillata. Ora si trovano ricoverati allo Spallanzani. E un pullman con a bordo turisti cinesi arrivati in Italia con lo stesso tour operator della coppia, soccorsa ieri in centro, è stato scortato dalla polizia fino all’ospedale attrezzato per affrontare l’emergenza.

