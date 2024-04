Campobasso/ Interventi di potatura dei lecci in Viale Manzoni

Ancora il verde cittadino al centro di intereventi di riqualificazione a Campobasso; ne dà notizia l’assessore comunale Simone Crtella, che sul profilo Facebook precisa come in questi giorni siano in corso gli interventi di potatura dei lecci di viale Manzoni, in entrambi i lati della strada.

“Si tratta di una potatura di contenimento, poco invasiva – precisa Cretella – che mira a contenere l’espansione delle chiome verso il basso e verso la carreggiata stradale, al fine di garantire la piena fruibilità dei marciapiedi, la visibilità e la sicurezza della strada”.