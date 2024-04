Campobasso/ Elezioni, la Forte parla di verde pubblico e Ruta di scuola

In assenza, per il momento, del candidato del centro destra, sono i ‘competitor’ per le elezioni comunali di Campobasso a dialogare con la popolazione organizzando incontri tematici. Stamattina Marialuisa Forte ed il centro sinistra hanno affrontato il tema della cura del verde cittadino, che a dire della candidata a sindaca per il centro sinistra ha già dato in questi ultimi anni buoni risultati; adesso si tratta di migliorare ancora, sfruttando il finanziamento di due milioni di euro per la ristrutturazione ed il recupero ambientale di Villa de Capoa. Dal canto suo l’assessore Simone Cretella ha ricordato l’imponente opera di piantumazione di circa tremila alberi ed il recupero di aree prima completamente abbandonate.

Pino Ruta

Di scuola si è invece occupato Pino Ruta, candidato a sindaco per l’aggregazione che vede come capofila il partito di Costruire Democrazia. Nella sede elettorale ha contestato l’investimento a favore della scuola ‘provvisoria’ a Selva Piana, che poi cederà il passo alla ‘D’Ovidio’, che verrà abbattuta e ricostruita. Per i terzo-polisti si sarebbero potute scegliere altre strade, più rapide e meno onerose per le casse pubbliche rispetto ai 3 milioni e 500.000 euro dell’operazione a Selva Piana. Innanzitutto si tratterebbe di riportare le scuole in centro, per rivitalizzarlo, evitando il disagio dei trasferimenti a centinaia di famiglie.