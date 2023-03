Campobasso/ Donna investita in Via IV Novembre

Ancora un incidente della strada nel capoluogo di regione.

E’ accaduto ieri sera; una donna è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada nei pressi delle strisce pedonali alla fine di via IV novembre. Giunti prontamente sul posto i sanitari del 118; la donna è stata trasportata al pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso in codice giallo. Ha riportato ferite di media gravità e pertanto le sue condizioni di salute non sono preoccupanti.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi del caso.

foto di repertorio