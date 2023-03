Campobasso/ Discussione in pieno centro degenera in atto di violenza: uomo viene colpito alla testa con una chiave inglese

Dal litigio al gesto di violenza il passo è stato breve.

E’ accaduto oggi a Campobasso in pieno centro, in Piazza Pepe. L’alterco tra i conducenti scesi dalle rispettive autovettura, sembra per motivi legati ad una mancata precedenza o a situazione simile; ad un certo punto uno dei due avrebbe impugnato una chiave inglese colpendo l’altro uomo con forza alla testa.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i sanitari del 118 per prestare soccorso al conducente ferito alla testa. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale.

Il malcapitato colpito alla testa è stato medicato sul posto.

foto di repertorio