Campobasso: dal 2 febbraio apertura temporanea al traffico di Corso Vittorio Emanuele II

Da mercoledì 2 febbraio la Società Appalti e Costruzioni Galasso S.r.l. darà inizio ai lavori di rimozione della gru a torre presente nel cantiere in via Roma 25.

Per permettere lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie, con Ordinanza del Dirigente Area Polizia Locale, Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Luigi Greco, è stato stabilito che dalle ore 7.00 di mercoledì 2 febbraio alle ore 24.00 di giovedì 3 febbraio e comunque fino a ultimazione dei lavori, nell’area dei lavori vi sarà l’istituzione del divieto di sosta attraverso la segnaletica stradale verticale sulle seguenti strade: via Roma dall’intersezione con via Palombo al civico 52; via Monforte ambo i lati dal civico 1 alla rotatoria con via Milano; via Pietrunto.

L’ordinanza stabilisce anche l’istituzione del divieto di transito, sempre da realizzarsi con la segnaletica stradale verticale, sulle seguenti strade: via Roma dall’intersezione con via Palombo al civico 52; via Monforte dal civico 1 alla rotatoria con via Milano con direzione Fontana Vecchia; via Pietrunto.

Per l’intera durata dei lavori è interdetto il transito pedonale su tutta l’area interessata dal cantiere e nelle zone interessate dai lavori.

Ravvisando la necessità di adottare una adeguata viabilità alternativa per assicurare la normale circolazione veicolare sulle restanti arterie cittadine, è stata stabilita l’apertura temporanea al traffico di Piazza Vittorio Emanuele II e Corso Vittorio Emanuele II.Il Servizio Mobilità provvederà all’apposizione della segnaletica prevista per la realizzazione della viabilità alternativa disciplinata dal Codice della Strada.