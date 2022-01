Isernia: Il Questore Soricelli lascia il servizio per raggiunti limiti di età

Ultimo giorno di lavoro oggi per il Questore di Isernia, dott. Luciano Soricelli, che lascia la Polizia di Stato dopo oltre 35 anni di servizio, al termine di un’intensa e gratificante carriera iniziata proprio ad Isernia.

Il Questore, commosso, alla presenza del Prefetto di Isernia Gabriella Faramondi e del Questore della provincia di Barletta-Andria-Trani Roberto Pellicone, ha salutato le donne e gli uomini della Polizia della provincia di Isernia ringraziandoli per la collaborazione e per i proficui risultati ottenuti con spirito di sacrificio e professionalità, dando prova anche nei momenti più difficili, come quello della lotta al Covid-19, di competenza e serietà.

Il Questore Soricelli, attraverso gli organi di stampa, vuole ringraziare la comunità della provincia di Isernia per la preziosa collaborazione e le Autorità Istituzionali per aver contribuito a costruire una rete sinergica per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica in questo difficile momento storico.

Dal 7 febbraio, si insedierà il nuovo Questore, il Dirigente Superiore della Polizia di Stato Vincenzo Macrì, già dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Calabria.