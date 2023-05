Campobasso/ Buca di Via Masciotta, a rischio gomme e sospensioni degli automezzi

Il problema delle buche a Campobasso è una costante che si ripete nel tempo, in parte per le avverse condizioni meteo in larga parte dell’anno, ma anche per una generale sottovalutazione da parte della classe politica che di volta in volta è chiamata ad affrontare il problema, peraltro con esito certamente poco entusiasmante.

Nell’ambito delle ‘strade groviera’ trova riscontro una buca che da molto tempo interessa Via Masciotta che ancora non viene coperta con il normale strato di bitume; non è larga ma profonda e collocata in maniera tale da essere visibile non nell’immediatezza della manovra e, quindi difficilmente evitabile.

Via Masciotta è stretta e tolti gli spazi per il parcheggio delle auto non resta lo spazio per bypassare la buca, che viene ‘presa’ regolarmente con le immancabili imprecazioni dello sfortunato conducente. C’è seriamente il problema del danneggiamento di ruote e sospensioni che è tutt’altro che improbabile.

Rivolgiamo aapello all’assessore comunale all’Urbanistica affinché disponga la soluzione del problema. Speriamo bene.

